26.02.2018 17:17

В городе стартует школьная бадминтонная лига

Пятый сезон Харьковской школьной бадминтонной лиги 2017/2018 года стартует 1 марта в Школе высшего спортивного мастерства.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Как отмечают организаторы, этот сезон станет юбилейным. За четыре предыдущих года в соревнованиях приняли участие 2582 юных спортсмена.

Традиционно соревнования будут носить командный характер. Команды общеобразовательных учебных заведений будут состоять из учащихся двух возрастов: 1-5 и 6-10-х классов. Командная игра включает пять матчей: мужская одиночка (младший и старший возраст), женская одиночка (младший и старший возраст) и микст. Матч играется до 21 очка.

Первыми определятся победители Киевского района, соревнования пройдут 1 марта, начало - в 10:00.

Городской финал состоится в Школе высшего спортивного мастерства 19 апреля.