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27.02.2018  12:15   

Марина Килипко установила новый рекорд Украины

Харьковчанка побила национальный рекорд Украины среди женщин по прыжкам с шестом в помещении.


city.kharkov.ua
Как сообщает пресс-служба ХОГА, легкоатлетические соревнования AllStarPerche - 2018 во французском городе Клермон-Ферран состоялись 25 февраля.
 
Марина с первой попытки преодолела 4.62м и после рекордного прыжка попыталась штурмовать еще и 4.72 м, однако эта высота пока не покорилась.
 
Предыдущий рекорд Украины - 4м 60см - принадлежал Анне Шелех из Донецкой области и был установлен 11 февраля 2012 года. В январе этого года Марина повторила рекорд Анны, а теперь превзошла его.
 
Несмотря на рекордный прыжок, войти в тройку призеров на соревнованиях во Франции Марине Килипко не удалось. Она заняла четвертое место. Выиграла турнир с результатом 4.86м американка Кэти Наготт. Россиянка Анжелика Сидорова с таким же результатом заняла второе место. «Бронзу» получила француженка Нино Гийом-Ромаран, которая прыгнула на 4.72м.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спорт, рекорд, харьков
 
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