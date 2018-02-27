27.02.2018 12:15

Марина Килипко установила новый рекорд Украины

Харьковчанка побила национальный рекорд Украины среди женщин по прыжкам с шестом в помещении.



city.kharkov.ua

Как сообщает пресс-служба ХОГА, легкоатлетические соревнования AllStarPerche - 2018 во французском городе Клермон-Ферран состоялись 25 февраля.

Марина с первой попытки преодолела 4.62м и после рекордного прыжка попыталась штурмовать еще и 4.72 м, однако эта высота пока не покорилась.

Предыдущий рекорд Украины - 4м 60см - принадлежал Анне Шелех из Донецкой области и был установлен 11 февраля 2012 года. В январе этого года Марина повторила рекорд Анны, а теперь превзошла его.

Несмотря на рекордный прыжок, войти в тройку призеров на соревнованиях во Франции Марине Килипко не удалось. Она заняла четвертое место. Выиграла турнир с результатом 4.86м американка Кэти Наготт. Россиянка Анжелика Сидорова с таким же результатом заняла второе место. «Бронзу» получила француженка Нино Гийом-Ромаран, которая прыгнула на 4.72м.