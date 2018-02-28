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28.02.2018  17:17   

Харьковские борцы завоевали медали международного турнира

С 23 по 25 февраля состоялся ХХІІ Киевский международный турнир, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам, на котором спортсмены Харьковщины завоевали «серебро» и «бронзу».


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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
 
Традиционный турнир, участие в котором принимают сильнейшие борцы мира в греко-римском и вольном стиле, в этом году собрал 700 спортсменов из 38 стран.
 
Несмотря на большую конкуренцию, ведь в Киев приехали чемпионы и призеры Европы, мира и Олимпийских игр, хозяева ковров - украинские борцы - выступили очень уверенно, завоевав 24 медали, в том числе пять золотых. Одну серебряную и одну бронзовую на свой счет записали харьковчане.
 
В борьбе греко-римским стилем в весе до 97кг серебряным призером стал Димитрий Тимченко. На пути к финалу харьковский борец выиграл у бронзового призера Олимпиады-2016 представителя Беларуси Джавида Гамзатова, затем победил азербайджанца Турмана Эюбова, а в полуфинале еще одного спортсмена из Азербайджана - Орхана Нуриева, который является лидером мирового рейтинга в этой весовой категории.
 
В поединке за «золото» Димитрий встретился с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом Европы и мира армянским борцом Артуром Алексаняном. К сожалению, пройти этого соперника ему не удалось. Уступив со счетом 0:3, Димитрий Тимченко стал серебряным призером турнира.
 
Еще один воспитанник харьковской школы греко-римской борьбы - Семен Новиков - остановился в шаге от третьего места в весе до 87кг. В «бронзовом финале» Семен уступил чемпиону мира Максиму Манукяну из Армении.
 
Бронзовую медаль харьковские спортсмены завоевали в женской борьбе. Анастасия Шустова в весе до 76кг уступила в четвертьфинале сопернице из Канады Лиах Фергюсон, которая в итоге стала обладательницей серебряной награды. В «бронзовом финале» Анастасия выиграла у полячки Анны Урбанович. Победила в этой весовой категории канадская спортсменка Эрика Вейб.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, харьков
 
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