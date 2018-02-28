28.02.2018 18:36

Тхэквондист Александр Дзюба будет бороться за олимпийскую лицензию

24 февраля в Киеве состоялся открытый чемпионат КДЮСШ «Школа спорта» по тхэквондо ВТФ, по результатам которого определились составы сборной Украины на чемпионат мира среди юниоров и квалификационный турнир на III Летние юношеские Олимпийские игры.



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Об этом сообщилив пресс-службе ХОГА.

Участие в киевском турнире приняли более 650 юных тхэквондистов из 18 регионов Украины. Медали были разыграны в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2010-2009 г.р.), юноши (2008-2007 г.р.), кадеты (2006-2004 г.р.) и юниоры (2003-2001 г.р.). Именно к юниорам было приковано основное внимание, ведь победители в этой категории получили право представлять Украину на чемпионате мира, а также бороться за олимпийские лицензии.

В состав сборной Украины, которая отправится на квалификационный турнир, попал харьковчанин Александр Дзюба. Он будет соревноваться в весовой категории до 63кг. По квоте украинские тхэквондисты будут бороться за лицензии в трех весовых категориях среди юниоров и в трех категориях среди юниорок.

Квалификационный турнир по олимпийскому тхэквондо состоится 6 и 7 апреля этого года в Тунисе, а юношескую Летнюю олимпиаду-2018 с 6 по 18 октября будет принимать столица Аргентины Буэнос-Айрес.

Кроме того, на киевском турнире определился состав юниорской сборной Украины, которая с 9 по 13 апреля также в Тунисе будет бороться за медали чемпионата мира. В состав команды попали семь представителей Харьковской области. Компанию Александру Дзюбе (весовая категория - до 59кг) составили Артур Панченко (весовая категория - до 48кг), Артур Кулида (весовая категория - до 63 кг), Дмитрий Маркин (весовая категория - до 78кг), Данила Манюхин (весовая категория - свыше 78кг), Вера Процветаева (весовая категория - до 52кг) и Наталья Бондарь (весовая категория - до 59кг).

Индивидуальная подготовка спортсменов к чемпионату мира и квалификационному турниру уже стартовала, а 20 марта они отправятся на олимпийскую базу в Конча-Заспу, где для сборной Украины запланирован спарринговый тренировочный сбор.

В целом на турнире, который состоялся в Киеве, харьковские тхэквондисты совместными усилиями четырех возрастных категорий завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых наград и заняли второе место в общекомандном зачете. Первое было за киевлянами, а третье заняли представители Киевской области.