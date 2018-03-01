01.03.2018 17:31

Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука

Чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов прошел с 25 по 28 февраля в Черкассах.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2001-2003 г.р., а также 2004 г.р. и моложе из Днепропетровской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Сумской, Харьковской областей и Киева.

В категории старших кадетов (2001 - 2003 г.р.) чемпионами Украины в составе команды стали харьковчане Тарас Трифанов, Александр Федорченко и Владимир Каменский.

В соревнованиях среди девушек харьковские спортсменки Валерия Онищук, Анастасия Зинченко и Ирина Третьякова стали бронзовыми призерами.

В категории младших кадетов (2004 г.р. и моложе) представительница Харьковской области София Постельняк завоевала «серебро».

По итогам соревнований, команда Харьковской области заняла 2-е место в общекомандном зачете.