02.03.2018 13:15

Харьковчанка победила на чемпионате Украины по шахматам

С 21 февраля по 3 марта в Николаеве проходит чемпионат Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет, участие в котором принимают 65 шахматистов из 15 областей Украины.



kharkivoda

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

1 марта завершились соревнования по классической игре. В соревнованиях среди девушек харьковчанка Надежда Салах в девяти турах завоевала 7 очков и стала чемпионкой Украины. Анна Трибушина из Херсонской области, которая заняла второе место, отстала от победительницы на одно очко. Замкнула тройку призеров киевлянка Елена Дворницкая (5.5 очков).

В соревнованиях среди юношей чемпионом стал Платон Гальперин из Черниговской области.

2 и 3 марта будут разыграны медали в быстрой и молниеносной игре.