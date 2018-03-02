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02.03.2018  13:15   

Харьковчанка победила на чемпионате Украины по шахматам

С 21 февраля по 3 марта в Николаеве проходит чемпионат Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет, участие в котором принимают 65 шахматистов из 15 областей Украины.


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Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
 
1 марта завершились соревнования по классической игре. В соревнованиях среди девушек харьковчанка Надежда Салах в девяти турах завоевала 7 очков и стала чемпионкой Украины. Анна Трибушина из Херсонской области, которая заняла второе место, отстала от победительницы на одно очко. Замкнула тройку призеров киевлянка Елена Дворницкая (5.5 очков).
 
В соревнованиях среди юношей чемпионом стал Платон Гальперин из Черниговской области.
 
2 и 3 марта будут разыграны медали в быстрой и молниеносной игре.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  шахматы, харьков
 
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