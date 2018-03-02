Харьковчанка победила на чемпионате Украины по шахматам

С 21 февраля по 3 марта в Николаеве проходит чемпионат Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет, участие в котором принимают 65 шахматистов из 15 областей Украины.
Настрой дня склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни.
Снегопады временно прекратятся, и в городе похолодает. На дорогах гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажн.:
давл.:
ветер: