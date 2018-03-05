05.03.2018 19:00

Харьковчанин завоевал «серебро» в Болгарии

3 и 4 марта в столице Болгарии состоялся международный рейтинговый турнир класса G-1 по олимпийскому тхэквондо Sofia Open - 2018.



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Константин Костеневич выступал на этом турнире в составе национальной сборной команды Украины и дошел до финала в весовой категории до 74кг среди мужчин. В первом поединке Константин победил со счетом 24:9 соперника из Греции, затем со счетом 13:5 победил аргентинца, после чего со счетом 12:9 и 14:8 выиграл у двух спортсменов из Хорватии. К сожалению, в финале Константин со счетом 10:19 уступил австралийцу Джеку Мартону.

Еще один харьковский тхэквондист Денис Вороновский остановился на этом турнир в шаге от награды в весовой категории до 80кг. Денис успешно прошел соперника из Сербии, но в четвертьфинале уступил британцу Дэймону Сансуму, который является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

В целом на Sofia Open - 2018 украинские тхэквондисты завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые награды.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что 17 и 18 марта этого года в Харькове состоится аналогичный международный турнир класса G-1 по тхэквондо, на который, по информации Федерации тхэквондо ВТФ Украины, уже зарегистрированы спортсмены из более двадцати стран мира.