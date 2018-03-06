06.03.2018 12:57

Юные бадминтонисты собрали все золотые медали на чемпионате Украины

Четыре финала стали исключено «харьковскими».



// ХОГА

Участие в чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров, который прошел с 1 по 4 марта в Николаеве, приняли 55 спортсменов до 19 лет из разных областей Украины.

Харьковскую область представляли 17 юных бадминтонистов, они на этих соревнованиях собрали все золотые медали. Кроме того, четыре финала стали исключено «харьковскими», и на счету харьковчан были еще и 4 серебряные награды.

В мужской одиночной категории финальный матч превратился в харьковское дерби, в котором встретились Глеб Бекетов и Иван Мединский. В напряженной борьбе победителем и обладателем золотой медали стал Бекетов, который переиграл соперника по итогам трех сетов 22:20, 22:24, 21:18. Иван Мединский стал серебряным призером.

Глеб Бекетов и Иван Мединский снова встретились и в финале парной мужской категории. И на этот раз победа была за Бекетовым, который играл в дуэте с харьковчанином Михаилом Махновским. Иван Мединский со своим партнером Кириллом Щуром, соответственно, заняли второе место.

«Харьковский» финал состоялся и в женской одиночной категории. Чемпионкой Украины стала Валерия Рудакова, которая со счетом 21:11, 24:26, 21:13 переиграла свою землячку Анастасию Прозорову.

В женской парной категории Валерия Рудакова и Анастасия Прозорова играли в дуэте и стали чемпионками. В финале харьковчанки победили представительниц Николаевской области Валерию Масайло и Дарью Пойду со счетом 21:12, 23:21.

В смешанной парной категории обладателями золотых медалей также стали харьковчане. Михаил Махновский и Анастасия Прозорова в финале победили своих земляков Ивана Мединского и Валерию Рудакову со счетом 21:18, 21:16.