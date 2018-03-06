06.03.2018 18:26

Юные харьковчане заняли первые места на рыцарском турнире

Рыцарский турнир «Кубок Первой столицы 2018» прошел 4 марта в концертном зале «Украина».



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, в турнире приняли участие 50 спортсменов из Харькова, Одессы, Киева, Днепра, Донецка и Винницы.

По итогам соревнований в номинации «Щит-Меч. Soft» победили харьковчане: среди участников 8-12 лет - Антон Тимошенко (клуб «Князь»), среди спортсменов 14-15 лет – Денис Олейник («Ritter»), среди участников 16-17 лет - Александр Попов («Князь»).

Кроме того, харьковчане стали призерами турнира в различных номинациях среди мужчин. Так, в категории «Полноконтактные поединки. Средний вес» второе место занял Алексей Островский (клуб «Князь»), а в номинации «Полноконтактные поединки. Легкий вес» харьковчанин Александр Новосельцев (клуб «ДЗХ-Спарта») стал третьим.

Победителей и призеров соревнований поздравил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Отметим, что это уже шестой рыцарский турнир, который прошел в Харькове. Его организаторы - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта горсовета, Харьковский городской центр досуга молодежи, спортивный клуб исторического фехтования «Ritter».