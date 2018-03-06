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06.03.2018  18:26   

Юные харьковчане заняли первые места на рыцарском турнире

Рыцарский турнир «Кубок Первой столицы 2018» прошел 4 марта в концертном зале «Украина».


city.kharkov.ua
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, в турнире приняли участие 50  спортсменов из  Харькова, Одессы, Киева, Днепра, Донецка и Винницы. 
 
По итогам соревнований в номинации «Щит-Меч. Soft» победили харьковчане: среди участников  8-12 лет - Антон Тимошенко (клуб «Князь»), среди спортсменов 14-15 лет – Денис Олейник («Ritter»), среди участников 16-17 лет  - Александр Попов («Князь»).
 
Кроме того, харьковчане стали призерами турнира в различных номинациях среди мужчин. Так, в категории «Полноконтактные поединки. Средний вес» второе место занял Алексей Островский (клуб «Князь»), а в номинации «Полноконтактные поединки. Легкий вес» харьковчанин Александр Новосельцев (клуб «ДЗХ-Спарта») стал третьим. 
 
Победителей и призеров соревнований поздравил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
 
Отметим, что это уже шестой рыцарский турнир, который прошел в Харькове. Его организаторы - Департамент по делам семьи,  молодежи  и спорта горсовета, Харьковский городской центр досуга молодежи, спортивный клуб исторического фехтования «Ritter». 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, рыцари, харьков
 
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