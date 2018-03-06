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06.03.2018  20:18   

Вслед за Лозанной Суркис проиграл Павелко праймериз ФФУ по выдвижению кандидатов в руководство УЕФА

Григорий Суркис не сможет переизбраться в руководящие органы УЕФА, поскольку не получил поддержки национальной футбольной ассоциации.


// objectiv.tv

По итогам голосования, прошедшего на заседании Исполкома Федерации футбола Украины, кандидатом в члены Исполкома УЕФА избран действующий президент ФФУ Андрей Павелко. Его кандидатуру поддержали 33 коллективных члена ФФУ из 43. Григорий Суркис не смог заручиться поддержкой ни одной областной федерации и других коллективных членов ФФУ, пишет МГ «Объектив»..

Таким образом, примерно через год Суркису придется распрощаться со своей должностью в УЕФА. После поражения в голосовании на Исполкоме ФФУ Григорий Суркис потерял даже малейшие шансы на переизбрание в Исполком УЕФА. Ведь согласно новым правилам Союза европейских футбольных ассоциаций, все претенденты на руководящие должности в УЕФА должны занимать активные посты (президент, вице-президент, генеральный секретарь) в своих национальных ассоциациях.

Тэги:  суркис
 
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