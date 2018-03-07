07.03.2018 13:16

Самбисты Харьковщины успешно выступили на Кубке Украины

Соревнования среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо состоялись в Луцке.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Участие в них приняли более 270 спортсменов из 20 областей Украины, а по их итогам на счету сборной Харьковской области было 8 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды.

Победителями Кубка Украины стали: Владислава Нецвит (весовая категория - до 60 кг), Александр Медведев (весовая категория - до 62кг), Кирилл Мельниченко (весовая категория - до 68кг), Дмитрий Стеценко (весовая категория - до 90кг), Александр Миндыла (весовая категория - до 100кг).

Серебряными призерами Кубка стали Артур Половиков (весовая категория - до 52кг), Максим Белевцов (весовая категория - до 57кг), Елизавета Половикова (весовая категория - до 44кг), Виктория Полякова (весовая категория - до 56кг).

Бронзовые медали в спортивном разделе самбо завоевали Сафиглу Халилов (весовая категория - до 62кг) и Дмитрий Евдошенко (весовая категория - до 68кг).

Еще шесть наград были завоеваны в боевом разделе самбо.

«Золото» завоевали Артур Воробьев (весовая категория - до 83кг), Владислав Руднев (весовая категория - до 74кг), Богдан Кондратович (весовая категория - до 68кг).

«Серебро» в боевом разделе также завоевал Дмитрий Киселев (весовая категория - до 57кг). Бронзовым призером в весе до 68кг стал Бачуки Багишвили.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за командой Одесской области, а замкнули тройку лучших хозяева Кубка - самбисты Волынской области.