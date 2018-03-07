07.03.2018 14:44

В Харькове впервые пройдет «Финал четырех» баскетбольного Кубка Украины

Соревнования пройдут 9-10 марта в спорткомплексе «Локомотив» им. Г.Кирпы.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В полуфиналах встретятся:

14:00 - БИПА (Одесса) - Химик (Южный);

17:00 - Днепр (Днепр) – Авантаж-Политехник (Харьков).

10 марта в 14:00 состоится финальный поединок, в котором встретятся победители полуфинальных пар.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что харьковский «Авантаж-Политехник» уже создал сенсацию, завоевав право играть в полуфинале, его соперником будет действующий обладатель Кубка и нынешний единоличный лидер Суперлиги Пари-матч «Днепр».

8 марта в 18:00 во ДС «Локомотив» (ул.Большая Панасовская, 90) состоится пресс-конференция, посвященная «Финалу четырех» Кубка Украины, в которой примут участие главный тренер клуба-хозяина события «Авантаж-Политехник» Тимур Арабаджи, главный тренер клуба действующего обладателя Кубка Украины «Днепр» Денис Журавлев, а также представители организации, которая проводит соревнования, ФБУ.

В Управлении напоминают, что аккредитация на «Финал четырех» для представителей СМИ продлится до 8 марта включительно. Свои заявки можно присылать на электронный адрес h_paliy@ukr.net (имя, фамилия, должность и средство массовой информации).