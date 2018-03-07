07.03.2018 15:13

Харьковские фехтовальщики завоевали «бронзу» чемпионата Европы

Сборная Украины в составе харьковчан Максима Карюченко, Андрея Опанасенко, Андрея Деркача и Руслана Гасанова завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов, юниоров и взрослых, который проходит в Сочи со 2 по 11 марта. Это была единственная медаль Украины в этой возрастной категории (кадеты).



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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на пути к награде Максим Карюченко, Андрей Опанасенко, Андрей Деркач и Руслан Гасанов победили сборную Греции со счетом 45:35, затем соперников из

Великобритании 45:42, но в полуфинале со счетом 31:45 уступили будущим чемпионам Европы – итальянцам.

В поединке за третье место украинские шпажисты уверенно победили сборную Австрии 45:26 и стали обладателями бронзовых наград.

В личных соревнованиях украинцам стать призерами не удалось, а лучший результат показал Андрей Деркач, который занял 11-е место. В 1/8 финала харьковчанин 5:15 уступил итальянцу Давиду ди Вероли, который в итоге завоевал золотую медаль.

В соревнованиях среди девушек харьковская шпажистка Анастасия Зеленцова заняла восьмое место. В четвертьфинале она со счетом 7:15 уступила будущей чемпионке Эстер Мухари из Венгрии.

В командных соревнованиях среди шпажисток сборная Украины, в составе которой выступала Анастасия Зеленцова, заняла пятое место.

7 марта в борьбу за медали чемпионата вступят юниоры.