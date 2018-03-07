07.03.2018 14:59

Украина проведет чемпионат Европы по спортивной борьбе в Киеве

Чемпионат Европы среди кадетов состоится 22–30 апреля 2018 года в Киеве по всем видам спортивной борьбы – греко-римской, вольной, а также среди женщин.



// Фото предоставлено организаторами

Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин провел в Киеве рабочую встречу в рамках подготовки к предстоящему чемпионату. На встрече присутствовали и приняли участие Ненад Лалович, член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, представитель МОК в Совете Фонда Всемирного антидопингового агентства (WADA), Цено Ценов – вице-президент «Объединенного мира борьбы» (UWW), выдающийся болгарский и международный деятель в мировой спортивной борьбе, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, заместитель Главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко, первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Александр Доровской.

Игорь Райнин отметил, что президент Украины Петр Порошенко, Министерство молодежи и спорта, Киевская горгосадминистрация, Ассоциация спортивной борьбы Украины уделяют этому общеевропейскому спортивному мероприятию много внимания. Чемпионат будет организован на самом высоком международном уровне. В свою очередь, член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, представитель МОК в Совете Фонда Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ненад Лалович подчеркнул, что этот чемпионат является одним из важнейших в этом году. «Это очень важно для Украины, поскольку этот чемпионат является квалификационным на Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Аргентине в октябре этого года», – сказал Н. Лалович.

Первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Александр Доровской подчеркнул, что популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи является приоритетной целью и предстоящий чемпионат Европы станет еще одним значимым событием для спортивной жизни Украины.