Харьковская патрульная установила новый рeкорд Украины (ВИДЕО)

Юлия Гeрус установила новый рекорд Украины на всеукраинском турнире YOD4LIFE по дисциплине «Подъем штанги на бицепс возрастной категории OPEN».
В весовой категории 67,5 кг ее результат составил 57 кг.
«Я бью свои рекорды», - улыбаясь говорит патрульная. Ведь предыдущий рeкорд по данной дисциплине также установила она.
Юлия Герус является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, кандидатом в мастера спорта в армспорту и академической гребле, а также имеет трeтий разряд по легкой атлетике.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
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