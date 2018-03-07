07.03.2018 16:29

Харьковская патрульная установила новый рeкорд Украины (ВИДЕО)

Юлия Гeрус установила новый рекорд Украины на всеукраинском турнире YOD4LIFE по дисциплине «Подъем штанги на бицепс возрастной категории OPEN».



// YouTube

В весовой категории 67,5 кг ее результат составил 57 кг.



«Я бью свои рекорды», - улыбаясь говорит патрульная. Ведь предыдущий рeкорд по данной дисциплине также установила она.



Юлия Герус является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, кандидатом в мастера спорта в армспорту и академической гребле, а также имеет трeтий разряд по легкой атлетике.



