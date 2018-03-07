Главная Новости Спорт Олег Собуцкий: Андрей Павелко получил полную поддержку в ФФУ и будет единым кандидатом в Исполком УЕФА от Украины
07.03.2018  16:55   

Олег Собуцкий: Андрей Павелко получил полную поддержку в ФФУ и будет единым кандидатом в Исполком УЕФА от Украины

Вице-президент Федерации футбола Украины и куратор национальной сборной Украины среди ветеранов прокомментировал итоги недавнего Исполкома ФФУ.


// sport.ua

«За кандидатуру Андрея Павелко, которого предложено в члены Исполкома УЕФА, проголосовали 33 коллективных члена Федерации футбола Украины – абсолютное большинство. Поэтому закономерна и единогласная поддержка действующего президента ФФУ на недавнем Исполкоме Федерации.

К тому же, давайте говорить откровенно, более достойной кандидатуры сейчас в Украине нет. У президента ФФУ будет почти год, чтобы заручиться поддержкой коллег из национальных ассоциаций.

После того, как УЕФА возглавил Александр Чеферин, процедура выборов стала более демократичной, а работа УЕФА более открытой. При этом кандидатам в исполком нужно продемонстрировать реальные дела в развитии футбола в своей стране.

Верю, что в УЕФА оценят системные реформы, которые проходят в украинском футболе, и в 2019 году Андрей Павелко будет избран в Исполнительный комитет европейского футбольного союза», – цитирует Олега Собуцкого издание 057.ua.
 

Источник:   057.ua
 Тэги:  павелко, ффу
 
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