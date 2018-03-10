Паралимпиада-2018: в первый соревновательный харьковчане завоевали три медали

10.03.2018 13:50

Сборная Украины завоевала сразу пять наград, три из них - на счету харьковчан.

Так, пятикратным паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко (биатлон, спринт среди мужчин с нарушениями зрения), серебряную медаль завоевала Оксана Шишкова (биатлон, спринт среди женщин с проблемами зрения), бронзовую - Людмила Ляшенко (биатлон, спринт среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата).

После первого соревновательного дня сборная Украины расположилась на четвертом месте медального зачета Паралимпиады-2018. Опережают украинцев только США, Франция и сборная нейтральных паралимпийских спортсменов.

Справка. XII зимние Паралимпийские игры будут проходить до 18 марта в городе Пхенчхан, Южная Корея.

Сборную Украины представляют 33 спортсмена, 6 из них - из Харьковской области (Людмила Ляшенко, Виталий Сытник, Виталий Лукьяненко, Александр Махоткин, Юрий Уткин, Оксана Шишкова) - они будут бороться за награды в двух дисциплинах - лыжных гонках и биатлоне.

Всего в Играх примут участие 670 атлетов из 48-ми государств, которые будут соревноваться в шести видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, керлингу на колясках, горнолыжном спорте, пара-сноуборде и следж-хоккее (санном хоккее). Паралимпийцы разыграют 80 комплектов медалей.