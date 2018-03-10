Паралимпиада-2018: в первый соревновательный харьковчане завоевали три медали

Сборная Украины завоевала сразу пять наград, три из них - на счету харьковчан.
После первого соревновательного дня сборная Украины расположилась на четвертом месте медального зачета Паралимпиады-2018. Опережают украинцев только США, Франция и сборная нейтральных паралимпийских спортсменов.
Справка. XII зимние Паралимпийские игры будут проходить до 18 марта в городе Пхенчхан, Южная Корея.
Сборную Украины представляют 33 спортсмена, 6 из них - из Харьковской области (Людмила Ляшенко, Виталий Сытник, Виталий Лукьяненко, Александр Махоткин, Юрий Уткин, Оксана Шишкова) - они будут бороться за награды в двух дисциплинах - лыжных гонках и биатлоне.
Всего в Играх примут участие 670 атлетов из 48-ми государств, которые будут соревноваться в шести видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, керлингу на колясках, горнолыжном спорте, пара-сноуборде и следж-хоккее (санном хоккее). Паралимпийцы разыграют 80 комплектов медалей.
День крайностей – может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
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