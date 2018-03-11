В Харькове состоялся финал Кубка Украины по баскетболу

Со счетом 71:78 БК «Днепр» выиграл решающий матч у «Химика».
Команда из Днепра второй год подряд выиграла Кубок Украины. Полуфиналы состязания прошли в харьковском дворце спорта «Локомотив» 9 марта, а финальный матч – 10-го.
Приз MVP Финала четырех получил форвард Днепра харьковчанин Дмитрий Глебов. В финальной игре Глебов набрал 21 очко, сделал 7 подборов и 4 передачи за 31 минуту на площадке.
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