Харьковчанки выиграли чемпионат Украины

Новыми чемпионками Украины по хоккею среди женских команд стали харьковские «Пантеры».
11 марта ХК «Пантеры» в финальной игре первенства страны, состоявшейся в Киеве, одолел «Королев Днепра» с убедительным счетом 7:3.
Бронзовые медали первенства получила киевская команда «Украиночки».
Справка. ХК «Пантеры» был основан в 2016 году. В его состав вошли четыре хоккеистки, выступавшие за национальную сборную Украины, и молодые игроки. Домашние игры команда проводит на катке «Салтовский лед». Цвета «Пантер» - розовый, черный и белый.
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