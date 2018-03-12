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12.03.2018  12:02   

Харьковчанки выиграли чемпионат Украины

Новыми чемпионками Украины по хоккею среди женских команд стали харьковские «Пантеры».


// ХОГА

11 марта ХК «Пантеры» в финальной игре первенства страны, состоявшейся в Киеве, одолел «Королев Днепра» с убедительным счетом 7:3.

Бронзовые медали первенства получила киевская команда «Украиночки».

Справка. ХК «Пантеры» был основан в 2016 году. В его состав вошли четыре хоккеистки, выступавшие за национальную сборную Украины, и молодые игроки. Домашние игры команда проводит на катке «Салтовский лед». Цвета «Пантер» - розовый, черный и белый.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  хоккей, чемпионат украины, харьков
 
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