12.03.2018 12:45

Харьковские паралимпийцы завоевали медали в Пхенчхане

Харьковчане завоевали пять медалей на Паралимпийских играх-2018, которые проходят с 9 по 18 марта в городе Пхенчхан (Республика Корея).



city.kharkov.ua

Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, первое «золото» в первый день соревнований украинской сборной принес харьковский биатлонист Виталий Лукьяненко. Спринт на 7,5 км среди мужчин с проблемами зрения он прошел за 19 мин. 51 сек. Вторым в этой гонке стал белорус Юрий Голуб с результатом 20 мин. 5,1 сек.

Первое для Украины «серебро» завоевала харьковчанка Оксана Шишкова. 10 марта в соревнованиях по биатлону среди спортсменок с нарушениями зрения она пришла второй в гонке на 6 км, показав результат 19 мин. 38,2 сек.

Бронзовым призером Паралимпиады стала Людмила Ляшенко. Биатлонную гонку на 6 км среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата она прошла с результатом 18 мин. 28,7 сек.

Кроме того, в третий день соревнований в лыжных гонках на 15 км Оксана Шишкова завоевала серебряную медаль, а Людмила Ляшенко - бронзовую.

Таким образом, по результатам первых дней Паралимпийских игр-2018 украинцы завоевали 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.