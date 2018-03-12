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12.03.2018  12:45   

Харьковские паралимпийцы завоевали медали в Пхенчхане

Харьковчане завоевали пять медалей на Паралимпийских играх-2018, которые проходят с 9 по 18 марта в городе Пхенчхан (Республика Корея).


city.kharkov.ua
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, первое «золото» в первый день соревнований украинской сборной принес харьковский биатлонист Виталий Лукьяненко. Спринт на 7,5 км среди мужчин с проблемами зрения он прошел за 19 мин. 51 сек. Вторым в этой гонке стал белорус Юрий Голуб с результатом 20 мин. 5,1 сек.
 
Первое для Украины «серебро» завоевала харьковчанка Оксана Шишкова. 10 марта в соревнованиях по биатлону среди спортсменок с нарушениями зрения она пришла второй в гонке на 6 км, показав результат 19 мин. 38,2 сек.
 
Бронзовым призером Паралимпиады стала Людмила Ляшенко. Биатлонную гонку на 6 км среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата она прошла с результатом 18 мин. 28,7 сек.
 
Кроме того, в третий день соревнований в лыжных гонках на 15 км Оксана Шишкова завоевала серебряную медаль, а Людмила Ляшенко - бронзовую.
 
Таким образом, по результатам первых дней Паралимпийских игр-2018 украинцы завоевали 9 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  медаль, паралимпийцы, харьков
 
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