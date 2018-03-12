12.03.2018 14:15

Синхронистки Харьковской области выиграли на чемпионате Украины

С 7 по 10 марта в бассейне «Локомотив» состоялся чемпионат Украины по синхронному плаванию среди юниоров.



kharkivoda

Как рассказали в пресс-службе ХОГА, участие в чемпионате принимали спортсмены из Харьковской, Николаевской, Одесской областей и Киева. По итогам соревнований на счету харьковских синхронисток были 8 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награда.

В технической программе соло первое место заняла Александра Бурдова с результатом 83.2124 балла. В произвольной программе соло чемпионкой стала Анастасия Кулик (82.1000 балла). Еще одна харьковчанка Анастасия Солдатенкова с результатом 79.3500 балла заняла в произвольной программе второе место.

В свою очередь Дарья Корнеева и Евгения Лихман с результатом 81.6130 балла завоевали золото в технической программе дуэтов.

Александра Бурдова и Анна Носова заняли первое место в произвольной программе дуэтов (83.4000 балла). Вторым был дуэт из Киева, а еще одна харьковская пара Агния Блинова и Анастасия Солдатенкова завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль (78.8500 балла).

Победили харьковчане и в соревнованиях микст-дуэтов. Герман Клименко и Анна Нестеренко получили от судей 58.8000 балла.

Команда «Харьковская область-1», в состав которой вошли Бережная Валерия, Лихман Евгения, Деревянченко Олеся, Носова Анна, Клименко Евангелина, Шило Валерия, Корнеева Дарья, Бурдова Александра и Кулик Анастасия, заняла первое место в технической программе групп (84.0618 балла) и в произвольной программе групп (88.3000 балла). Серебряными призерами в произвольной программе групп с результатом 85.8000 балла стала команда «Харьковская область-2» (Блинова Агния, Овчинникова Ангелина, Валковая Инга, Середа София, Григорова Валерия, Солдатенкова Анастасия, Ефимова Анна, Шмонина Анастасия, Матвеева Дарья, Суровикина Екатерина, Мациевская София, Тищенко Валерия).

Первые места харьковчанки разделили между собой и в соревнованиях комбинированных групп. Победу с результатом 88.3000 балла получила «Харьковская область-1», а серебряными призерами стали синхронистки из команды «Харьковская область-2» (85.8000 балла)

В командном зачете с результатом 644,9872 балла победила «Харьковская область-1». Второе заняла первая команда Киева (550,8694 балла), а третье было за командой «Николаевская область-1» (524.8580 балла).