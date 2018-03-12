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12.03.2018  15:46   

В Харькове пройдет международный фестиваль воздушной гимнастики

III Международный фестиваль воздушной гимнастики и акробатики «Aerial Art Fest - NewStandArt» состоится 31 марта в Харькове.


city.kharkov.ua
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсвоета, участвовать в мероприятии будут представители Украины, Италии, Эстонии - всего около 100 спортсменов (дети от 6 лет, юниоры, взрослые). Они сразятся за звание лучшего в своей категории и своем жанре на различных воздушных снарядах.
 
Гости фестиваля смогут принять участие в открытых мастер-классах по хореографии и воздушной гимнастике.
 
В рамках фестиваля также состоится вечернее шоу «Влюбленные в небо», выступления воздушных гимнастов и танцевальных коллективов, файер-шоу и пр.
 
Место проведения: арт-завод «Механика» (ул. Плехановская, 126, ст. м. «Завод им. Малышева).
 
Начало чемпионата - в 10:00, начало вечернего шоу - в 20:00.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гимнастика, фестиваль, харьков
 
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