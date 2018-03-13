13.03.2018 12:27

«Золото» Паралимпиады выиграла харьковская биатлонистка

Харьковская биатлонистка Оксана Шишкова завоевала золотую награду на Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея).



// city.kharkov.ua

В четвертый день соревнований на дистанции 10 км среди женщин с проблемами зрения Оксана Шишкова закрыла все 20 мишеней и финишировала со временем 37 мин. 58,9 сек. Для харьковчанки это «золото» стало третьей медалью Паралимпиады и первой наградой высшей пробы.



Кроме того, бронзовые медали завоевали харьковские биатлонисты Людмила Ляшенко - в гонке среди женщин в квалификации «стоя» на дистанции 15 км и Юрий Уткин - на дистанции 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.



Итого, на счету сборной Украины уже 15 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых, и сейчас она занимает второе место в командном зачете после США.