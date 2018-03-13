«Золото» Паралимпиады выиграла харьковская биатлонистка

Харьковская биатлонистка Оксана Шишкова завоевала золотую награду на Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея).
В четвертый день соревнований на дистанции 10 км среди женщин с проблемами зрения Оксана Шишкова закрыла все 20 мишеней и финишировала со временем 37 мин. 58,9 сек. Для харьковчанки это «золото» стало третьей медалью Паралимпиады и первой наградой высшей пробы.
Кроме того, бронзовые медали завоевали харьковские биатлонисты Людмила Ляшенко - в гонке среди женщин в квалификации «стоя» на дистанции 15 км и Юрий Уткин - на дистанции 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения.
Итого, на счету сборной Украины уже 15 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых, и сейчас она занимает второе место в командном зачете после США.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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