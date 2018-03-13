13.03.2018 15:15

Харьковские синхронистки завоевали 7 медалей в Париже

Сборная Украины по синхронному плаванию успешно стартовала в новом сезоне Мировой серии.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

На первом этапе серии, который с 9 по 11 марта состоялся в столице Франции, наши спортсменки завоевали семь медалей, в том числе три золотые.

С французского этапа сборная Украины, в состав которой вошли харьковские мастера синхронного плавания Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексиевы, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Катерина Резник, Марта Федина и Алина Шинкаренко, возвращается домой с 3 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

На этих соревнованиях харьковчанкам не было равных почти во всех видах командных соревнований. Они заняли первое место в соревнованиях комбинированных групп с результатом 92.1000 балла, опередив сборные Испании (90.6333) и Китая (86.0667). Получили золотые награды в хайлайте (86.0667), где второе место заняли француженки (85.8000), а бронзу завоевала команда Израиля (78.9000). Также на счету украинок было «золото» в произвольной программе групп. За свое выступление они получили от судей 91.6667 балла, превзойдя результаты сборной Франции (86.0333) и Беларуси (83.4000), которые, соответственно, заняли второе и третье место.

Только в технической программе групп сборной Украины не удалось взойти на высшую ступень пьедестала почета. С результатом 89.9400 балла украинки заняли третье место.

В соревнованиях дуэтов на счету харьковчанок была только одна серебряная медаль в произвольной программе. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук получили от судей 91.6000 балла. Превзошел украинок лишь дуэт из Китая (92.5667), а бронзовую награду завоевали японские синхронистки (91.3000). В технической программе дуэтов Елизавета Яхно и Анастасия Савчук остановились в шаге от медали, заняв четвертое место.

Еще две медали в сольных упражнениях завоевала Елизавета Яхно. В произвольной программе соло Елизавета с результатом 91.5667 балла стала серебряным призером. Золото завоевала россиянка Светлана Колесниченко (95.5000), а третье место заняла японка Юкико Инуи (91.0000).

В технической программе соло на счету Елизаветы была бронзовая медаль (88.2743 балла). Четвертое место в технической программе соло заняла Анастасия Савчук (88.0268).

Следующий этап Мировой серии по синхронному плаванию состоится в Китае с 20 по 22 апреля.