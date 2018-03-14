14.03.2018 10:51

Оксана Шишкова получила свою четвертую медаль на Паралимпиаде-2018

14 марта на Паралимпийских играх в Пхенчхане состоялись соревнования по спринту в лыжных бегах, где бронзовую медаль Украине принесла харьковская спортсменка.



// ХОГА

В финале женского спринта среди спортсменов с недостатками зрения Оксана Шишкова вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым показали результат 4: 45.6 и заняли третье место. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко, которая опередила харьковчанку на 15.7 сек.

Медаль Оксаны стала единственной, которую получили украинские спортсмены в этом виде соревнований. А для самой спортсменки это уже четвертая награда на этой Паралимпиаде. Напомним, что днем ранее Оксана Шишкова завоевала золото. Также на ее счету две серебряные награды.

В целом украинские спортсмены завоевали уже 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград и занимают третье место в медальном зачете, который в настоящее время возглавляют американцы.