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14.03.2018  12:15   

Харьковские лучники успешно прошли отбор на участие в Кубке мира

Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука среди сильнейших спортсменов Украины состоялись в спорткомплексе Национального аэрокосмического университета «ХАИ» имени Н.Е. Жуковского.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе харкьовского горсовета.
 
Эти соревнования стали официальным отбором на Кубок мира, который будет проходить с 23 по 29 апреля в Китае.
 
В соревнованиях приняли участие 64 ведущих спортсмена Украины среди классического и блочного лука (24 мужчины и 24 женщины среди классического лука и по 8 спортсменов от блочного лука).
 
Серебряную медаль соревнований в категории классического лука завоевал харьковчанин Виктор Рубан. Сильнейшим лучником 2018 года стал представитель Черновцов Игорь Омельченко, бронзовым призером – Юрий Гавелко из Львова.
 
Сильнейшей лучницей среди  женщин стала харьковчанка Екатерина Мазорчук. Второе место также у харьковчанки – Екатерины Дубровиной,  третье место заняла представительница Львова Екатерина Шабалитова.  
 
В категории блочного лука победителем соревнований среди мужчин стал харьковчанин Вадим Головко, серебряный и бронзовый призеры – лучники из Львова Олег Пивень и Богдан Кищак.
 
В категории блочного лука среди женщин пьедестал почета заняли спортсменки из Киева. Сильнейшей лучницей стала Александра Грабик, серебряную и бронзовую медали завоевали Виктория Дьякова и Ксения Шкляр.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  лучники, кубок, харьков
 
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