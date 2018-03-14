14.03.2018 19:25

Харьковские тяжелоатлеты успешно выступили на Кубке Украины

Соревнования проходили с 10 по 13 марта 2018 года в Чернигове. Спортсмены Харьковской области завоевали 11 медалей, в том числе 3 золотые.



ХОГА

Участие в соревнованиях принимал 141 спортсмен из 22 регионов страны, а по их итогам харьковские тяжелоатлеты завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды.

Победителями Кубка стали:

- Ирина Деха (весовая категория до 75 кг) - сумма в двоеборье 220кг (100кг в рывке + 120 кг в толчке);

- Мария Гангур (весовая категория до 53кг) - сумма в двоеборье 177 кг (82кг + 95кг);

- Олег Слободянюк (весовая категория свыше 105 кг) - сумма в двоеборье 390кг (170кг + 220кг).

Серебряными призерами стали:

- Камила Конотоп (весовая категория до 58кг) - сумма в двоеборье 173 кг (80 кг в рывке + 93кг в толчке);

- Антон Марущак (весовая категория до 69кг) - сумма в двоеборье 264кг (120кг + 144кг);

- Олег Николаенко (весовая категория до 85кг) - сумма в двоеборье 286кг (135кг + 151кг);

- Василий Пилипенко (весовая категория свыше 105 кг) - сумма в двоеборье 358кг (160кг + 198кг).

Бронзовые награды получили:

- Алина Захарченко (весовая категория до 48кг) - сумма в двоеборье 147 кг (64кг в рывке + 83кг в толчке);

- Екатерина Абибок (весовая категория до 69кг) - сумма в двоеборье 188кг (88кг + 100кг);

- Павел Залипский (весовая категория до 62кг) - сумма в двоеборье 238кг (111кг + 127кг);

- Виталий Овсиенко (весовая категория до 85кг) - сумма в двоеборье 285кг (125кг + 160кг).