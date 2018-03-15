15.03.2018 17:45

Харьковский легкоатлет победил на чемпионате Украины по спортивной ходьбе

10 и 11 марта в Луцке состоялся зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе, золотую медаль которого в соревнованиях среди юниоров получил Виктор Кононенко.



ХОГА

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Виктор финишировал первым на дистанции 10 км среди спортсменов до 20 лет с результатом 44:29. Соперника из Волынской области Андрея Синдюка, занявшего второе место, харьковский легкоатлет опередил на 19 секунд. Бронзовую награду на этой дистанции получил Илья Билык из Львовской области.

Данные соревнования были главным этапом отбора на командный чемпионат мира, который 5 и 6 мая состоится в Китае.