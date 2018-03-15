15.03.2018 17:49

Старт Кубка по муай-тай в Харькове

Открытый Кубок Харькова по таиландскому боксу пройдет с 17 по 18 марта в фитнес-центре «KING».



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В рамках соревнований состоится чемпионат Украины по таиландскому боксу муай-тай среди студентов, который станет отбором на чемпионат мира в Паттайя (Таиланд).



Всего в мероприятии примут участие около 100 спортсменов из разных городов Украины.



Место проведения соревнований: ул. Гвардейцев-Широнинцев, 101/99 (ТЦ «Экватор», 3-й этаж).