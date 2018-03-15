Старт Кубка по муай-тай в Харькове

Открытый Кубок Харькова по таиландскому боксу пройдет с 17 по 18 марта в фитнес-центре «KING».
В рамках соревнований состоится чемпионат Украины по таиландскому боксу муай-тай среди студентов, который станет отбором на чемпионат мира в Паттайя (Таиланд).
Всего в мероприятии примут участие около 100 спортсменов из разных городов Украины.
Место проведения соревнований: ул. Гвардейцев-Широнинцев, 101/99 (ТЦ «Экватор», 3-й этаж).
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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