Паралимпиец завоевал еще одну золотую медаль в Пхенчхане

Виталий Лукьяненко 16 марта завоевал шестую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея).
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
влажн.:
давл.:
ветер: