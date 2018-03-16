16.03.2018 12:15

Паралимпиец завоевал еще одну золотую медаль в Пхенчхане

Виталий Лукьяненко 16 марта завоевал шестую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея).



Харьковский горсовет

Об этом сообщила пресс-служба харьковского горсовет.

Виталий Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения. Серебряным призером в этой дисциплине стал украинец Александр Казик.

Для Виталия Лукьяненко это шестая Паралимпиада и шестое «золото». Всего в активе харьковского спортсмена 11 паралимпийских медалей.

Также в этот день серебряную медаль Украине принесла харьковчанка Оксана Шишкова. Она стала второй в биатлонной гонке на 12 км среди спортсменок с нарушением зрения. Напомним, ранее Оксана Шишкова в гонке на 10 км завоевала золотую медаль Паралимпиады-2018.

Отметим, на счету сборной Украины уже 19 медалей - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. XII Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут до 18 марта.