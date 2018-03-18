18.03.2018 11:37

Харьковский боксер Александр Гвоздик в тяжелом бою завоевал титул чемпиона мира в США

Украинец Александр Гвоздик завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.



// Обозреватель

В своем 15-м бою на профи-ринге, который стал для харьковчанина первым титульным, Александр одержал уверенную победу над французом Мехди Амаром.



На счету Гвоздика уже 15 побед, из которых 12 нокаутом.



Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил украинского боксера, харьковчанина Александра Гвоздика, который завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBС в полутяжелом весе. Накануне в 15-м бою на профессиональном ринге он победил француза Мехди Амара.



«Поздравляю с новой победой! Вместе с миллионами украинцев я наблюдал за боем и благодарю вас за удовольствие и гордость за наш Харьков, который вы прославляете перед всем миром. Ваш ум, воля и характер заслуживают огромного уважения, они пример для миллионов ребят, кто добивается успеха в спорте и знает, сколько труда стоит за каждой победой. Примите мои поздравления, наше уважение и почет, от всех харьковчан. Будьте здоровы, верьте в свои силы и не останавливайтесь. К новым победам!» - говорится в поздравлении городского головы



Следующим соперником Гвоздика станет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале. На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года.