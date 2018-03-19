Паралимпийцы Харьковщины возвращаются домой с 12 медалями

19.03.2018 17:31

20 марта, днем, наши спортсмены прибывают в Киев в составе сборной, после чего их будут встречать на Харьковщине.

В Паралимпиаде приняли участие спортсмены из 49 стран мира, которые соревновались в 6 видах спорта - биатлоне, керлинге на колясках, горных лыжах, лыжных гонках, следж-хоккее и пара-сноуборде.

Сборную команды Украины представляли 33 спортсмена, среди которых 10 помощников для атлетов с нарушениями зрения, из 9 регионов. Они выступали в трех видах спорта - биатлоне, пара-сноуборде и лыжных гонках. В общем зачете наша сборная заняла 6 место, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

«Харьковскую область представляли 9 спортсменов, среди которых 4 гайда-помощника. Они получили 12 медалей. В частности, 2 золотые медали в биатлоне завоевал Виталий Лукьяненко, Оксана Шишкова получила 1 золотую, 2 серебряные медали в биатлоне, а также 1 золотую в эстафете, 1 серебряную и 1 бронзовую в лыжных гонках. Людмила Ляшенко завоевала 2 бронзовые медали в биатлоне, 1 золотую в эстафете и 1 бронзовую медаль в лыжных гонках. 1 бронзовую медаль в биатлоне и золото в эстафете получил Юрий Уткин», - рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Все они получат областные денежные вознаграждения по возвращению домой: за первое место - до 100 тыс. грн, а второе - до 70 тыс. грн, за 3 место - до 50 тыс. грн. В целом спортсмены и их тренеры получат 1 млн 290 тыс. грн вознаграждения от области.

«Кроме того, спортсмены получат награды от государства. Что касается нашего вклада, то областная администрация делает все возможное - средства выделяются и на развитие отрасли, и на подготовку спортсменов к соревнованиям, и для того, чтобы отметить их достижения», - сказал заместитель председателя ХОГА.

По словам Дмитрия Малафея, руководителя областного центра «Инваспорт», где готовятся спортсмены, основная база для тренировок находится во Львовской области. Подготовка к международным соревнованиям проходит преимущественно за рубежом - в Финляндии, Польше и т.п.

«Областное коммунальное учреждение «Инваспорт» сегодня финансируется в полном объеме, у нас работают высококвалифицированные специалисты, поэтому мы имеем возможность тренироваться в соответствующих условиях и получать достойные результаты», - отметил Дмитрий Малафей.

По его данным, на Паралимпийских играх 2014 года нашу область представляли 8 спортсменов, которые завоевали 12 наград. Поэтому нынешний результат - 12 медалей на 5 спортсменов - является показателем высокого класса паралимпийцев Харьковщины.