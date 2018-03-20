20.03.2018 16:47

Харьковские пловцы установили рекорд Украины

С 15 по 17 марта в городе Каменское Днепропетровской области проходил зимний чемпионат Украины по плаванию среди юниоров.



ХОГА

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в турнире принимали участие спортсмены из 21 региона страны.

Наши спортсмены завоевали на соревнованиях 30 медалей - 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых.

Кроме того, харьковчане установили юношеский рекорд страны в смешанной комбинированной эстафете 4x100м - 4:08.13.

Также в эстафетах на счету харьковских пловцов была еще одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали. Золото завоевали Герман Фень, Максим Голубничий, Никита Антосин и Даниил Сторожев в комбинированной мужской эстафете 4х100 (3: 55.75).

Серебро получили Даниил Сторожев, Татьяна Евминова, Карина Снитко и Ярослав Кощиенко в смешанной эстафете 4x100м вольный стиль (3: 50.86).

Бронзовые медали были добыты в женской эстафете 4x100 м комбинированная - Таисия Коростий, Анна Скирда, Татьяна Евминова и Карина Снитко (4: 35.71), а также в мужской эстафете 4x100м свободный стиль - Даниил Сторожев, Богдан Белеменко, Ярослав Кощиенко и Герман Фень (3: 39.86).

На индивидуальных дистанциях наибольшее количество медалей, в том числе золотых, завоевал Максим Голубничий. Он стал чемпионом на дистанциях 200 м брассом (2:17.51), 100 м брассом (1:04.69), 400 м комплексное плавание (4: 34.57) и 200 м комплексное плавание (2:09.56), а также получил серебряные награды на дистанциях 50 м брасс (0 :30.18) и 400 м вольный стиль (4:11.09).

По итогам соревнований спортсмены харьковской СДЮШОР «Спартак» заняли первое место в зачете среди СДЮШОР, ДЮСШ и спортивных клубов.

В командном зачете среди областей харьковчане заняли второе место, немного уступив сборной Киева. Третье место было за сборной Киевской области.