Продолжается регистрация на «Fit Day Kharkiv-2018»

Фитнес-мероприятие «Fit Day Kharkiv 2018» пройдет 16 июня на стадионе «Металлист».
В мероприятии примут участие тренеры и эксперты из Италии, Ирландии и Украины.
В течение дня на территории стадиона будут проходить фитнес-конвенция с мастер-классами; бизнес-форум для тренеров и менеджеров фитнес-центров; ярмарка-выставка фитнес-клубов, магазинов одежды, инвентаря и спортивного питания. Кроме того, в этот день пройдут сразу три больших соревнования - чемпионат по кроссфиту, открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова» и турнир по стрит-воркауту.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: