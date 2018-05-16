16.05.2018 15:45

Продолжается регистрация на «Fit Day Kharkiv-2018»

Фитнес-мероприятие «Fit Day Kharkiv 2018» пройдет 16 июня на стадионе «Металлист».



// Харьковский горсовет

В мероприятии примут участие тренеры и эксперты из Италии, Ирландии и Украины.

В течение дня на территории стадиона будут проходить фитнес-конвенция с мастер-классами; бизнес-форум для тренеров и менеджеров фитнес-центров; ярмарка-выставка фитнес-клубов, магазинов одежды, инвентаря и спортивного питания. Кроме того, в этот день пройдут сразу три больших соревнования - чемпионат по кроссфиту, открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова» и турнир по стрит-воркауту.