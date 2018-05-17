17.05.2018 13:31

Харьковский сумоист Сергей Соколовский с медалями вернулся из Америки

В США состоялся международный турнир по сумо 2018 US Sumo Open, две медали которого завоевал харьковчанин.



// ХОГА

Турнир собрал более 400 спортсменов из 30 стран мира. В соревнованиях среди мужчин серебряную и бронзовую награды завоевал Сергей Соколовский. Он занял второе место в абсолютном весе, уступив лишь в финале россиянину Константину Абдула-Заде.

Кроме того, на счету Соколовского была бронзовая медаль в тяжелом весе. Победил в этой категории американец Рой Симс.

В целом на этом турнире украинские борцы завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую награды, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.