Главная Новости Спорт Харьковский сумоист Сергей Соколовский с медалями вернулся из Америки
17.05.2018  13:31   

Харьковский сумоист Сергей Соколовский с медалями вернулся из Америки

В США состоялся международный турнир по сумо 2018 US Sumo Open, две медали которого завоевал харьковчанин.


// ХОГА

Турнир собрал более 400 спортсменов из 30 стран мира. В соревнованиях среди мужчин серебряную и бронзовую награды завоевал Сергей Соколовский. Он занял второе место в абсолютном весе, уступив лишь в финале россиянину Константину Абдула-Заде.

Кроме того, на счету Соколовского была бронзовая медаль в тяжелом весе. Победил в этой категории американец Рой Симс.

В целом на этом турнире украинские борцы завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую награды, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сумо, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Спорт Сергей Соколовский победил на Кубке Европы по борьбе сумо среди взрослых 08.11 Спорт Харьковские сумоисты выиграли домашний Кубок Украины 26.09 Спорт Харьковские сумоисты выиграли медали чемпионата Украины
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 