18.05.2018 13:15

Харьковские тяжелоатлеты победили на чемпионате Украины

Соревнования среди юношей и девушек до 17 лет прошли с 10 по 15 мая в городе Черноморск Одесской области.



// ХОГА

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в чемпионате приняли около 280 спортсменов со всей страны, а по их итогам харьковчане завоевали 8 золотых и 2 бронзовые награды. Наиболее высокий результат показали девушки, на счету которых было пять медалей высшей пробы.