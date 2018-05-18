Харьковские тяжелоатлеты победили на чемпионате Украины

Соревнования среди юношей и девушек до 17 лет прошли с 10 по 15 мая в городе Черноморск Одесской области.
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в чемпионате приняли около 280 спортсменов со всей страны, а по их итогам харьковчане завоевали 8 золотых и 2 бронзовые награды. Наиболее высокий результат показали девушки, на счету которых было пять медалей высшей пробы.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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