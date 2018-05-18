Главная Новости Спорт Харьковские тяжелоатлеты победили на чемпионате Украины
18.05.2018  13:15   

Харьковские тяжелоатлеты победили на чемпионате Украины

Соревнования среди юношей и девушек до 17 лет прошли с 10 по 15 мая в городе Черноморск Одесской области.


// ХОГА

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в чемпионате приняли около 280 спортсменов со всей страны, а по их итогам харьковчане завоевали 8 золотых и 2 бронзовые награды. Наиболее высокий результат показали девушки, на счету которых было пять медалей высшей пробы.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  атлетика, спорт, харьков, победа, чемпионат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Спорт В Харькове прошли областные соревнования по легкой атлетике 13.10 Спорт В Харькове выбрали победителей школьной легкоатлетической лиги 12.09 Спорт Харьковская легкоатлетка завоевала «бронзу» во Франции
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 