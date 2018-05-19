Велодень-2018 в Харькове: таинственный флешмоб и карта заезда

20 мая состоится традиционный XIII Велодень.
Старт и финиш велопробега пройдут на площади Свободы.
Маршрут мероприятия будет пролегать по центральным улицам города.
Как сообщили в патрульной полиции, на время велозаезда, с 8:00 до 14:00, будет временно ограничено движение транспорта по улицам:
- по улице Сумской;
- по проспекту Науки;
- по улице Новгородской;
- по улице Динамовской;
- по улице Алчевский;
- по улице Чернышевский.
В 10:00 перед стартом велопробега пройдет традиционный флешмоб. В этом году его участники «запустят» в космос велосипед.
Велопробег в честь Велодня-2018 стартует в 11:00 на площади Свободы (возле памятника казаку Харько) и проедет по маршруту: пр. Науки – ул. О. Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Алчевских – ул. Чернышевская – ул. Скрыпника – ул. Сумская – площадь Свободы.
На площади Свободы с 10:00 до 15:00 будут работать развлекательные зоны, фотостенды, детские площадки, гонки на беговелах с призами, веломастерские, игровые стенды, лавки с едой и напитками, будут проходить конкурсы и презентации, велосипедные экскурсии, тест-драйвы и мастер-классы.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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