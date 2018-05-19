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19.05.2018  17:19   

Велодень-2018 в Харькове: таинственный флешмоб и карта заезда

20 мая состоится традиционный XIII Велодень.


// Городской Дозор

Старт и финиш велопробега пройдут на площади Свободы.

Маршрут мероприятия будет пролегать по центральным улицам города.

Как сообщили в патрульной полиции, на время велозаезда, с 8:00 до 14:00, будет временно ограничено движение транспорта по улицам:
- по улице Сумской;
- по проспекту Науки;
- по улице Новгородской;
- по улице Динамовской;
- по улице Алчевский;
- по улице Чернышевский.

В 10:00 перед стартом велопробега пройдет традиционный флешмоб. В этом году его участники «запустят» в космос велосипед.

Велопробег в честь Велодня-2018 стартует в 11:00 на площади Свободы (возле памятника казаку Харько) и проедет по маршруту: пр. Науки – ул. О. Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Алчевских – ул. Чернышевская – ул. Скрыпника – ул. Сумская – площадь Свободы.

На площади Свободы с 10:00 до 15:00 будут работать развлекательные зоны, фотостенды, детские площадки, гонки на беговелах с призами, веломастерские, игровые стенды, лавки с едой и напитками, будут проходить конкурсы и презентации, велосипедные экскурсии, тест-драйвы и мастер-классы.

 

Тэги:  велодень, флешмоб, харьков
 
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