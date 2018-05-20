20.05.2018 10:45

Геннадий Кернес открыл харьковский Велодень

20 мая на площади Свободы в тринадцатый раз проходит Велодень.



// city.kharkov.ua

Спортивный праздник начался традиционным флешмобом. Тема этого года: Велозапуск по-харьковски.

«Илон Маск запустил Tesla в космос, а харьковчане запускают на Марс велосипед», – такую идею предложила Вероника Горчакова, ее и воплотили на площади Свободы участники флешмоба. Отметим, что в этом году тему для флешмоба горожане могли выбрать голосованием на «Портале харьковчанина».

На открытии Велодня Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил всех любителей велоспорта с праздником и вручил победительнице голосования Веронике Горчаковой велосипед.

«Сделаем такой флешмоб, что его будет видеть весь мир», – сказал харьковский мэр.

Геннадий Кернес, открывая Велодень, сказал, что велодвижение сейчас стремительно развивается, и город и дальше будет улучшать и развивать велоинфраструктуру.

«Для нас очень важен любительский велоспорт, поэтому мы в Харькове будем продолжать создавать условия для велоспорта, – сказал мэр. – Мы будем делать велотрассу, которая соединит Саржин Яр, Белгородское шоссе, лесополосу и будет протяженностью более 30 км».

А в 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег, который пройдет по маршруту: пр. Науки – ул. О. Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Алчевских – ул. Чернышевская – ул. Скрыпника – ул. Сумская – площадь Свободы.

В этом году, по подсчетам организаторов, в заезде примут участие до 15 тысяч человек.