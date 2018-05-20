Геннадий Кернес открыл харьковский Велодень

20 мая на площади Свободы в тринадцатый раз проходит Велодень.
Спортивный праздник начался традиционным флешмобом. Тема этого года: Велозапуск по-харьковски.
«Илон Маск запустил Tesla в космос, а харьковчане запускают на Марс велосипед», – такую идею предложила Вероника Горчакова, ее и воплотили на площади Свободы участники флешмоба. Отметим, что в этом году тему для флешмоба горожане могли выбрать голосованием на «Портале харьковчанина».
На открытии Велодня Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил всех любителей велоспорта с праздником и вручил победительнице голосования Веронике Горчаковой велосипед.
«Сделаем такой флешмоб, что его будет видеть весь мир», – сказал харьковский мэр.
Геннадий Кернес, открывая Велодень, сказал, что велодвижение сейчас стремительно развивается, и город и дальше будет улучшать и развивать велоинфраструктуру.
«Для нас очень важен любительский велоспорт, поэтому мы в Харькове будем продолжать создавать условия для велоспорта, – сказал мэр. – Мы будем делать велотрассу, которая соединит Саржин Яр, Белгородское шоссе, лесополосу и будет протяженностью более 30 км».
А в 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег, который пройдет по маршруту: пр. Науки – ул. О. Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Алчевских – ул. Чернышевская – ул. Скрыпника – ул. Сумская – площадь Свободы.
В этом году, по подсчетам организаторов, в заезде примут участие до 15 тысяч человек.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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