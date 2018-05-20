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20.05.2018  12:08   

В Харькове стартовал 13-й Велодень

Традиционный велопробег проходит по центральным улицам города.


// Городской Дозор

Перед началом заезда велосипедисты провели флешмоб «Велозапуск по-харьковски». Автору идеи, Веронике Горчаковой, Харьковский городской голова Геннадий Кернес вручил велосипед.

Велопробег проходит по маршруту: пр. Науки – ул. О. Яроша – пр. Науки – ул. Новгородская – ул. Динамовская – ул. Сумская – ул. Ярослава Мудрого – ул. Алчевских – ул. Чернышевская – ул. Скрыпника – ул. Сумская – площадь Свободы.
 

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Тэги:  велодень, харьков
 
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