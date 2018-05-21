21.05.2018 12:47

Элина Свитолина победила в финале турнира WTA в Риме

Харьковская теннисистка выиграла престижный турнир Premier 5 с призовым фондом 3,3 млн. долл. США.



// ХОГА

Финальный матч Элина Свитолина выиграла за два сета, разгромив первую ракетку мира - румынку Симону Халеп.

В первом сете наша спортсменка не проиграла ни одного гейма - 6:0. Второй сет дался чуть сложнее - 6:4.

Элина Свитолина защитила свой титул победителя римского турнира – в прошлом году она также выиграла его, встретившись в финале все с той же Симоной Халеп.