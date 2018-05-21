Элина Свитолина победила в финале турнира WTA в Риме

Харьковская теннисистка выиграла престижный турнир Premier 5 с призовым фондом 3,3 млн. долл. США.
Финальный матч Элина Свитолина выиграла за два сета, разгромив первую ракетку мира - румынку Симону Халеп.
В первом сете наша спортсменка не проиграла ни одного гейма - 6:0. Второй сет дался чуть сложнее - 6:4.
Элина Свитолина защитила свой титул победителя римского турнира – в прошлом году она также выиграла его, встретившись в финале все с той же Симоной Халеп.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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