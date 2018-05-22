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22.05.2018  11:34   

Альбина Рилля – вице-чемпион Европы по борьбе

Харьковчанка успешно выступила в весовой категории до 46кг среди девушек.


// ХОГА

С 14 по 20 мая в Македонии состоялся чемпионат Европы по борьбе среди кадетов, серебряную медаль которого завоевала харьковская спортсменка. На пути к финалу она выиграла у представительниц Польши, Германии и Азербайджана. В схватке за «золото» чемпионата соперницей харьковчанки была Анастасия Янотова из Беларуси. К сожалению, пройти ее не удалось, и Альбина заняла второе место.

В целом на этом чемпионате украинские борцы совместными усилиями представителей вольного и греко-римского стиля завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды, а также заняли первое общекомандное место среди девушек.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  рилля, харьков, победа, чемпион
 
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