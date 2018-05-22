Альбина Рилля – вице-чемпион Европы по борьбе

Харьковчанка успешно выступила в весовой категории до 46кг среди девушек.
С 14 по 20 мая в Македонии состоялся чемпионат Европы по борьбе среди кадетов, серебряную медаль которого завоевала харьковская спортсменка. На пути к финалу она выиграла у представительниц Польши, Германии и Азербайджана. В схватке за «золото» чемпионата соперницей харьковчанки была Анастасия Янотова из Беларуси. К сожалению, пройти ее не удалось, и Альбина заняла второе место.
В целом на этом чемпионате украинские борцы совместными усилиями представителей вольного и греко-римского стиля завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды, а также заняли первое общекомандное место среди девушек.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
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