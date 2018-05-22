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22.05.2018  13:43   

Екатерина Табашник победила в Германии

20 мая в городе Релинген-Зирсбург состоялись международные легкоатлетические соревнования Pfingstsportfest, победителем которых в секторе прыжков в высоту стала харьковская спортсменка.


// ХОГА

Екатерина Табашник победила с результатом - 1.92 метра. Эту высоту она взяла со второй попытки. Ближайшая соперница - Мари-Лоуренс Юнгфляйш из Германии - смогла преодолеть лишь планку на высоте - 1.90 м.

Тройку призеров замкнула еще одна украинка Ярослава Магучих (1.86 м).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  харьков, табашник, победа, спорт
 
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