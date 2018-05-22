Екатерина Табашник победила в Германии

20 мая в городе Релинген-Зирсбург состоялись международные легкоатлетические соревнования Pfingstsportfest, победителем которых в секторе прыжков в высоту стала харьковская спортсменка.
Екатерина Табашник победила с результатом - 1.92 метра. Эту высоту она взяла со второй попытки. Ближайшая соперница - Мари-Лоуренс Юнгфляйш из Германии - смогла преодолеть лишь планку на высоте - 1.90 м.
Тройку призеров замкнула еще одна украинка Ярослава Магучих (1.86 м).
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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