Харьковские самбисты с медалями вернулись с чемпионата Европы

1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды харьковчане привезли из Афин.
Чемпионат Европы среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо состоялся с 18 по 20 мая.
Золотую награду завоевал Владислав Руднев в боевом разделе. В весовой категории до 74кг он успешно дошел до финала, где выиграл у соперника из Беларуси.
Также в боевом разделе самбо на счету харьковчан была и серебряная медаль. Ее в весовой категории до 68кг завоевал Богдан Кондратович, который в финале уступил россиянину.
Остальные медали были завоеваны в спортивном разделе. Серебряным призером в весовой категории до 48кг стала Анастасия Новикова. Харьковчанка успешно дошла до финала, но в поединке за «золото» уступила сопернице из России.
Бронзовыми призерами стали: Дмитрий Евдошенко (весовая категория - до 62кг) и Анастасия Шевченко (весовая категория - до 60кг).
В медальном зачете сборная Украины заняла второе место с 7 золотыми, 6 серебряными и 6 бронзовыми наградами. Кроме того, украинские самбисты завоевали первое командное место в боевом самбо и стали вторыми в соревнованиях среди женщин.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
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