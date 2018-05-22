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22.05.2018  16:14   

Харьковские самбисты с медалями вернулись с чемпионата Европы

1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды харьковчане привезли из Афин.


// ХОГА

Чемпионат Европы среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо состоялся с 18 по 20 мая.

Золотую награду завоевал Владислав Руднев в боевом разделе. В весовой категории до 74кг он успешно дошел до финала, где выиграл у соперника из Беларуси.

Также в боевом разделе самбо на счету харьковчан была и серебряная медаль. Ее в весовой категории до 68кг завоевал Богдан Кондратович, который в финале уступил россиянину.

Остальные медали были завоеваны в спортивном разделе. Серебряным призером в весовой категории до 48кг стала Анастасия Новикова. Харьковчанка успешно дошла до финала, но в поединке за «золото» уступила сопернице из России.

Бронзовыми призерами стали: Дмитрий Евдошенко (весовая категория - до 62кг) и Анастасия Шевченко (весовая категория - до 60кг).

В медальном зачете сборная Украины заняла второе место с 7 золотыми, 6 серебряными и 6 бронзовыми наградами. Кроме того, украинские самбисты завоевали первое командное место в боевом самбо и стали вторыми в соревнованиях среди женщин.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  самбо, харьков, афины, медаль
 
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