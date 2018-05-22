22.05.2018 17:43

Завершился очередной этап «Битвы корпораций»

Соревнования по легкой атлетике в рамках городского корпоративного турнира «Битва корпораций» прошли 19 мая на стадионе «Динамо».



// Харьковский горсовет

В них приняли участие 17 команд. По итогам, лучший результат показала команда «Adidas», второе место заняли сотрудники КП «Харьковводоканал», а третье - спортсмены из «Artjoker».

Напомним, «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. В третьем сезоне «Битвы корпораций» принимает участие рекордное за все сезоны количество компаний - 24 (более 2 тыс. человек). Команды соревнуются в таких видах спорта, как спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, бадминтон, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика, пляжный волейбол.