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22.05.2018  17:43   

Завершился очередной этап «Битвы корпораций»

Соревнования по легкой атлетике в рамках городского корпоративного турнира «Битва корпораций» прошли 19 мая на стадионе «Динамо».


// Харьковский горсовет

В них приняли участие 17 команд. По итогам, лучший результат показала команда «Adidas», второе место заняли сотрудники КП «Харьковводоканал», а третье - спортсмены из «Artjoker».

Напомним, «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. В третьем сезоне «Битвы корпораций» принимает участие рекордное за все сезоны количество компаний - 24 (более 2 тыс. человек). Команды соревнуются в таких видах спорта, как спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, бадминтон, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика, пляжный волейбол. 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьков, динамо, атлетика, турнир
 
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