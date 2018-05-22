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22.05.2018  17:57   

Виталия Панова наградили медалью «За заслуги»

Депутата Харьковского областного совета, председателя Федерации футбола города Харькова Виталия Панова наградили медалью «За заслуги» Федерации футбола Украины.


// city.kharkov.ua

Награждение состоялось 22 мая на внеочередной Конференции Харьковской областной федерации футбола, которая состоялась в конференц-зале стадиона «Металлист».

Церемонию награждения провел первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко. Кроме Виталия Панова, за многолетний личный вклад в развитие футбола были награждены также ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев и генеральный директор ОСК «Металлист» Роман Пец.

Делегаты конференции избрали нового председателя ХОФФ, которым стал первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко, заместителей председателя ХОФФ и членов исполнительного комитета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ффу, панов, награда, харьков
 
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