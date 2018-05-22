Депутата Харьковского областного совета, председателя Федерации футбола города Харькова Виталия Панова наградили медалью «За заслуги» Федерации футбола Украины.
Награждение состоялось 22 мая на внеочередной Конференции Харьковской областной федерации футбола, которая состоялась в конференц-зале стадиона «Металлист».
Церемонию награждения провел первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко. Кроме Виталия Панова, за многолетний личный вклад в развитие футбола были награждены также ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев и генеральный директор ОСК «Металлист» Роман Пец.
Делегаты конференции избрали нового председателя ХОФФ, которым стал первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко, заместителей председателя ХОФФ и членов исполнительного комитета.
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