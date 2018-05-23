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23.05.2018  19:23   

В Харькове проходит детский фестиваль спорта

V Городской детский фестиваль спорта «Путь к Олимпу», посвященный Дню защиты детей, проходит с 21 мая по 2 июня в городе Харькове.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях участвуют более 5 тысяч детей и подростков. Фестиваль проходит по 12 видам спорта – пляжному волейболу, роликовому спорту, вольной борьбе, прыжкам на акробатической дорожке, велоспорту, художественной гимнастике, черлиденгу, настольному теннису, акробатическому рок-н-роллу, кикбоксингу ВТКА, кикбоксингу WPKA и мини-футболу.  

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами организаторов фестиваля – Управления по вопросам физической культуры и спорта. Также ко Дню защиты они смогут бесплатно посетить Харьковский цирк.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, фестиваль спорта, харьков
 
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