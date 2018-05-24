24.05.2018 12:43

Харьковские синхронистки завоевали 8 наград на Мировой серии в Будапеште

С 18 по 20 мая в столице Венгрии состоялся этап Мировой серии по синхронному плаванию, на котором сборная Украины завоевала 4 золотые и 4 серебряные медали.



// kharkivoda.gov.ua

Украину на этих соревнованиях представляли исключительно представительницы Харьковской области. В состав сборной вошли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.

Успешно наши спортсменки выступили в соревнованиях дуэтов. Анастасия Савчук и Елизавета Яхно стали лучшими как в технической (90.3170 балла), так и в произвольной программе (92.2668 балла).

Еще две золотые медали украинские синхронисты завоевали в командных соревнованиях. Они заняли первые места в хайлайте (93.1333 балла) и в соревнованиях комбинированных групп (92.7000 балла).

Также в командных соревнованиях харьковчанки завоевали серебряные награды в технической (92.0168 балла) и произвольной (93.3333 балла) программах групп, уступив лишь россиянкам, результат которых был 94.6289 и 97.0000 балла, соответственно.

Еще две серебряные награды завоевала Елизавета Яхно в сольном выступлении. С результатом 91.0814 балла она стала второй в технической программе соло и с результатом 92.7999 балла – в произвольной. Первое место было за россиянкой Варварой Суботиной (94.1510 и 95.3330 балла).

Следующий этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет с 25 по 27 мая в Мадриде, Испания.