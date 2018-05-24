Харьковчане победили на чемпионате Украины по альпинизму

Соревнования, участие в которых приняли представители семи регионов страны, состоялись в городе Южноукраинск Николаевской области.
Наиболее успешно выступили харьковчане, выиграв две награды. Победителями чемпионата стала связка Евгений Тимко - Елена Репко, которые в сумме двух этапов соревнований получили от судей 58.14 балла.
Еще одна харьковская связка Александр Заколодный - Роман Котляр с результатом 54.17 балла заняла третье место.
Серебряные медали чемпионата завоевали одесситы Владимир Клебанский и Александр Крамаренко (57.55 балла).
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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