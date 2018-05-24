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24.05.2018  13:03   

Харьковчане победили на чемпионате Украины по альпинизму

Соревнования, участие в которых приняли представители семи регионов страны, состоялись в городе Южноукраинск Николаевской области.


// ХОГА

Наиболее успешно выступили харьковчане, выиграв две награды. Победителями чемпионата стала связка Евгений Тимко - Елена Репко, которые в сумме двух этапов соревнований получили от судей 58.14 балла.

Еще одна харьковская связка Александр Заколодный - Роман Котляр с результатом 54.17 балла заняла третье место.

Серебряные медали чемпионата завоевали одесситы Владимир Клебанский и Александр Крамаренко (57.55 балла).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  альпинизм, чемпионат мира, харьков
 
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