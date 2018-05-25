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25.05.2018  15:46   

Сборная Украины по футболу проведет в Харькове открытую тренировку

Сборная команда Украины по футболу проводит сейчас сбор в Харькове перед товарищескими матчами с Марокко и Албанией.


// esport.in.ua

До 30 мая сборники будут чередовать тренировки в Харькове на двух стадионах - «Металлисте» и «Солнечном».

На понедельник, 28 мая, запланирована открытая тренировка сборной Украины. Болельщики смогут поддержать игроков главной команды во время вечернего занятия, которое начнется на ОСК «Металлист» в 18:00.

Вход на арену - свободный и будет открыт с 17:00. С 17:30 болельщиков ждет розыгрыш призов от Федерации футбола Украины, ее спонсоров и партнеров. Также в 17:30 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко даст пресс-конференцию для представителей СМИ в конференц-зале стадиона.

30 мая сборная Украины вылетит из Харькова чартерным рейсом в Женеву. Игра со сборной Марокко состоится 31 мая, а 3 июня планируется матч с командой Албании.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сборная, футбол, харьков, тренировка
 
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