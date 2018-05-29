Любовь Костенко стала победителем юношеского турнира ITF

Соревнования четвертой категории Podgorica Open - 2018 состоялись в Черногории. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
15-летняя харьковчанка завоевала трофей в одиночной женской категории. На пути к финалу она выиграла у соперниц из Греции, Хорватии, Италии и Швеции, а в главном поединке со счетом 6:1, 6:4 победила теннисистку из Франции Марго Ровруа.
Также Любовь Костенко на этом турнире боролась за трофей и в женской парной категории. Вместе с греческой теннисисткой Галатеей Месочоритоу она успешно дошла до полуфинала, где уступила соперницам из Швеции.
Отметим, что для Любови Костенко это уже второй одиночный титул на юношеских турнирах ITF в возрастной категории до 18 лет.
Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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